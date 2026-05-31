لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، اليوم (الأحد)، جراء انهيار منجم يعمل بطريقة غير قانونية في إقليم يوننان جنوب غرب الصين، وذلك بعد أقل من 10 أيام على أكبر كارثة تعدين تشهدها البلاد منذ 17 عاماً.

وقعت الحادثة نحو الساعة 4:30 صباحاً في مقاطعة هويز بإقليم يوننان، وفقاً لما أفادت وكالة أنباء الصين (شينخوا) نقلاً عن السلطات المحلية، ولم تحدد التقارير نوع المعدن الذي كان يُستخرج في المنجم غير المرخص.

وأفادت السلطات بأن 6 أشخاص كانوا محاصرين تحت الأنقاض، تم إنقاذهم ونقلهم إلى المستشفى، إلا أن 5 منهم توفوا متأثرين بإصاباتهم، فيما نجا شخص واحد وحالته مستقرة حالياً.

وفتحت السلطات الصينية تحقيقاً فورياً لتحديد أسباب الانهيار، وسط مخاوف متجددة من استمرار المخالفات في قطاع التعدين رغم الجهود الحكومية المتكررة لتعزيز معايير السلامة.

وكشفت التحقيقات الأولية في كارثة شانشي مخالفات خطيرة شملت أنفاقاً غير معلمة، وأجهزة تتبع مفقودة، وأبواباً مزيفة، مما يشير إلى وجود عمليات تعدين غير قانونية أو مخالفة للمعايير. وتعهدت السلطات بإجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين.

ورغم الحملات الحكومية المتكررة لإغلاق المناجم غير الآمنة وتعزيز الرقابة، لا تزال حوادث التعدين تحدث بشكل متكرر في الصين، التي تعد أكبر منتج للفحم في العالم.

وغالباً ما ترتبط هذه الحوادث بعمليات تعدين غير قانونية أو إهمال في تطبيق إجراءات السلامة، خصوصاً في المناطق الريفية والنائية.