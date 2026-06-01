غيّب الموت الفنانة التونسية مليكة الحبلاني، بعد مسيرة طويلة مع المرض، بحسب ما أوردته إذاعة «موزاييك» التونسية.

ونعت وزارة الشؤون الثقافية في تونس الفقيدة في بيان رسمي عبر صفحتها على «فيسبوك»، معربة عن بالغ الحزن والأسى لرحيل الفنانة، التي وصفتها بأنها أحد الوجوه الدرامية البارزة في الساحة الفنية التونسية.

وأشارت الوزارة إلى أن الراحلة شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية المحلية المهمة، ونجحت في ترك بصمة فنية مميزة بفضل قدرتها على تجسيد أدوارها بإتقان، وقربها من وجدان المشاهد التونسي.

واستعرض البيان جانباً من المسيرة الفنية للفنانة الراحلة، التي شاركت في أعمال بارزة من بينها: «الحصاد»، و«منامة عروسية»، و«إخوة وزمان»، و«حسابات وعقابات»، و«عودة المنيار»، و«الليالي البيض»، و«بين الثنايا»، و”من أجل عيون كاترين”، وغيرها من الأعمال الدرامية التي شكلت حضورها الفني.

واختتمت وزارة الشؤون الثقافية بيانها بتقديم التعازي إلى أسرة الفقيدة وإلى الوسط الفني في تونس، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان.