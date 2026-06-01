أعربت روسيا عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في لبنان، محذرة من أن التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد حزب الله قد دفع البلاد إلى حافة كارثة إنسانية، وفق ما أعلنه نائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسينكو.

وقال بوريسينكو، في كلمته خلال المنتدى العلمي والخبرائي الدولي السادس «روسيا – الشرق الأوسط»، إن موسكو تتابع باهتمام تطورات الوضع في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن عمليات الجيش الإسرائيلي ضد حزب الله «تجاوزت بكثير حدود الرد المناسب».



وأضاف المسؤول الروسي أن هذا التجاوز أدى إلى «دوامة خطيرة جديدة من المواجهة المسلحة»، محذراً من تداعياتها الإنسانية الوخيمة على لبنان الذي يعاني أصلاً من أزمات اقتصادية وسياسية مزمنة.



وشدد بوريسينكو على أن روسيا تأمل في أن يتحلى اللبنانيون بحكمتهم التقليدية، وألا يسمحوا للأطراف الخارجية بإذكاء التناقضات الداخلية أو جر البلاد إلى صراع أهلي جديد.



وجدد التأكيد على موقف موسكو الثابت بأن اللبنانيين هم وحدهم من يجب أن يقرروا مصيرهم وكبريات قضاياهم الوطنية دون أي تدخل خارجي.



وأكد نائب الوزير الروسي أن موسكو تدعم تطلعات كل من اللبنانيين والإسرائيليين نحو السلام، شريطة أن تكون هذه التطلعات صادقة، غير أنه أعرب عن أسفه لاستمرار التقارير الواردة من منطقة النزاع، التي توثق انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار، «يرتكبها بشكل أساسي الجانب الإسرائيلي».



يأتي هذا الموقف الروسي في سياق توتر مستمر على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، حيث اندلعت مواجهات مكثفة بين إسرائيل وحزب الله منذ أكتوبر 2023، أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى ونزوح عشرات الآلاف من السكان على الجانبين.



ورغم إعلان وقف إطلاق نار في نوفمبر 2024، ما زالت الخروقات الأمنية والعسكرية تتكرر بين الحين والآخر، ما يهدد بانهيار الهدنة الهشة.