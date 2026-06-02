أعربت الفنانة المصرية عبير صبري عن حزنها بعد وفاة الفنانة المصرية الراحلة سهام جلال، مؤكدة أن رحيلها أعاد تسليط الضوء على الأزمات التي يعاني منها عدد من الفنانين بسبب قلة فرص العمل وابتعادهم عن الساحة الفنية لفترات طويلة.

أزمة التهميش

وأوضحت صبري عبر منشور لها على حسابها في «فيسبوك»، أن هناك فنانين يعيشون حالة من التهميش والعزلة الفنية؛ بسبب غياب الفرص رغم استمرار الإنتاج الفني ووجود أعمال كثيرة تعرض بشكل دائم.

وقالت: «لغاية متي الفنانين هتموت مقهورة ومفروض عليها العزلة والاعتزال بالتجاهل والتهميش وانعدام الفرص رغم وفرة الفرص لناس تانية».

تساؤلات وشكاوى

وأضافت: شكاوى الفنانين من غياب الفرص أصبحت متكررة منذ سنوات، متسائلة عن الأسباب الحقيقية وراء ابتعاد بعض الفنانين عن المشاركة في الأعمال الفنية، ومن المسؤول عن هذا الوضع داخل الوسط الفني.

كما وجهت عبير صبري في ختام حديثها رسالتها بالدعاء للراحلة سهام جلال.

وتزامنت تصريحات عبير صبري مع حالة الحزن التي صاحبت وفاة الفنانة الراحلة سهام جلال، التي تحدثت في أكثر من مناسبة عن معاناتها بسبب قلة الأعمال الفنية وابتعادها عن المشاركة في التمثيل خلال السنوات الأخيرة.