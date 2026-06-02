استقبل أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم (الثلاثاء)، مدير جوازات المنطقة المكلف اللواء خالد بن عطية اللهيبي، وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.



وقلّد الأمير فيصل بن نواف اللواء خالد اللهيبي رتبته الجديدة، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهماته، بما يسهم في تعزيز منظومة العمل الأمني، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.



من جانبه عبّر اللهيبي عن شكره وامتنانه على هذه الثقة الملكية الكريمة، سائلاً الله العون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.