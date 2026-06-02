وسط غياب ملحوظ من نجوم الوسط الفني، شيّع اليوم (الثلاثاء) جثمان الفنانة المصرية سهام جلال، التي رحلت بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة أثارت صدمة واسعة بين زملائها ومحبيها.

غياب ملحوظ

وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد حسن الشربتلي بالقاهرة، بحضور عدد محدود من الفنانين الذين حرصوا على توديعها وإلقاء النظرة الأخيرة عليها.

وكان من أبرز الحاضرين الفنان أحمد منير، وهادي خفاجة، بسام رجب، وفادي خفاجة، الذي تابع تفاصيل خروج الجثمان من المستشفى حتى وصوله إلى المسجد، ومرافقة أسرة الراحلة خلال مراسم الدفن.

أحمد خليل بعد الأزمة

كما شهدت الجنازة حضور الإعلامي المصري أحمد خليل، وذلك بعد أيام من الأزمة، التي أثيرت سابقاً بينه ونقابة المهن التمثيلية عقب تقدم الفنان المصري أشرف زكي بشكوى رسمية ضده إلى نقابة الإعلاميين.

تدهور مفاجئ

وتوفيت سهام جلال بعد تدهور حالتها الصحية عقب خضوعها لعملية جراحية، دخلت على إثرها العناية المركزة تحت إشراف الأطباء، قبل أن تفارق الحياة خلال الساعات الأولى من فجر اليوم.