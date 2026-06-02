تصدرت الفنانة هدى حسين قوائم الترند ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد الأصداء التي حققها مسلسل (سستر فخرية) في أولى حلقاته.

وشهد العمل حالة من الزخم الإعلامي والجماهيري، حملت نقاشات متزايدة حول تطورات القصة والشخصيات، ما ساهم في تصدر اسم هدى حسين في عدد من المنصات الرقمية.

ويقدم (سستر فخرية) قصة درامية تدور في أجواء التسعينيات، إذ تجسد هدى حسين شخصية الممرضة (فخرية) التي تجد نفسها وسط سلسلة من التحديات والأحداث الغامضة داخل أحد المستشفيات، في إطار يجمع بين التشويق والبعد الإنساني والاجتماعي.

ويشارك في بطولة المسلسل، إلى جانب هدى حسين، نخبة من أبرز النجوم: مرام البلوشي، شهاب حاجية، ميس كمر، ونخبة من ألمع النجوم الذين تواجدوا كضيوف شرف على مدار حلقات المسلسل.