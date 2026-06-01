حقق فيلم «سفن دوجز» انطلاقة قوية في شباك التذاكر العربي خلال 5 أيام فقط من طرحه، إذ وصلت إيراداته إلى 9.155.593 دولاراً، فيما تجاوز عدد التذاكر المبيعة حاجز 1.281.771 تذكرة في مختلف الأسواق العربية، ما يعكس حالة الزخم الجماهيري المصاحب لعرضه.

إيرادات غير متوقعة

وسجل الفيلم نمواً تدريجياً في إيراداته منذ يومه الأول، إذ ارتفع إجمالي ما حققه من 7.8 مليون دولار خلال أول 4 أيام إلى أكثر من 9.1 مليون دولار مع نهاية اليوم الخامس، بالتوازي مع توسع قاعدة جمهوره في عدد من الدول العربية واستمرار الإقبال عليه.

ويعكس هذا الأداء نجاح الفيلم في جذب اهتمام المشاهدين منذ انطلاقه، ليحجز لنفسه مكاناً ضمن أبرز الأعمال السينمائية المطروحة حالياً في المنطقة، مع حفاظه على وتيرة تصاعدية في الإيرادات والحضور الجماهيري.

مرحلة جديدة

ومن المقرر أن يشهد الفيلم مرحلة جديدة من الانتشار، مع بدء عرضه في دور السينما داخل تركيا اعتباراً من 25 يونيو، في خطوة تستهدف توسيع نطاق وصوله إلى أسواق خارج المنطقة العربية وتعزيز حضوره الدولي.

صناع العمل

وجمع فيلم «سفن دوجز» نخبة من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز وأحمد عز وتارا عماد وعدد من نجوم هوليوود، بينما يقف خلف الكاميرا المخرجان العالميان عادل العربي وبلال فلاح.