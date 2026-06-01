أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسمياً، اليوم، جدول مباريات بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً FIFA قطر 2026.



وتستضيف قطر نهائيات البطولة للعام الثاني على التوالي، إذ تقام النسخة القادمة خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر القادمين، بمشاركة 48 منتخباً.



ومن المنتظر أن تشهد نسخة هذا العام العديد من المباريات المرتقبة التي أسفرت عنها قرعة البطولة والتي سحبت في شهر مايو الماضي بمقر الاتحاد الدولي للعبة في مدينة زيورخ السويسرية.



ويبرز لقاء المنتخب القطري «ممثل البلد المستضيف»، ونظيره المصري ضمن منافسات المجموعة الأولى كأحد أبرز المواجهات في دور المجموعات، في مباراة ينتظر أن تشهد أجواء حماسية مميزة والمقرر لها يوم 22 نوفمبر القادم.



وسيلتقي منتخبا إسبانيا والمغرب في مواجهة قوية ضمن المجموعة الثامنة يوم 26 نوفمبر، كما يترقب مشجعو كرة القدم منافسات المجموعة الـ12، التي تشهد لقاء منتخبي كولومبيا واليابان، بطلي أمريكا الجنوبية وآسيا تحت 17 عاماً على التوالي وذلك يوم 21 نوفمبر.



ويستضيف مجمع المسابقات في أسباير زون، مباريات البطولة القادمة، إذ ستقام 8 مباريات يومياً خلال مرحلة المجموعات ودور الـ32.



وستنطلق المباريات من يوم السبت إلى الأربعاء، الساعة 3:30 مساء بتوقيت الدوحة، فيما ستقام آخر المباريات، الساعة 6:30 مساء، أما في يومي الخميس والجمعة، فستبدأ المنافسات الساعة 4:00 عصراً، على أن تقام آخر المباريات الساعة 7:00 مساء.



ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 13 ديسمبر على استاد خليفة الدولي، الصرح الرياضي العريق، الذي يصادف هذا العام مرور 50 عاماً على افتتاحه عام 1976.



وسبق لاستاد خليفة الدولي استضافة 8 مباريات خلال نهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022، إضافة إلى نهائي بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2025.