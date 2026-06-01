أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين الروزنامة السنوية لموسم 2026-2027، والتي تضمنت المواعيد الرئيسية للموسم الجديد والتوزيع الأولي لجولات دوري روشن السعودي للمحترفين.



ووفقاً للروزنامة المعتمدة، ينطلق الموسم في 13 أغسطس 2026، فيما تُختتم المنافسات يوم 29 مايو 2027، وسط تحديات تنظيمية كبيرة فرضتها الارتباطات الدولية والقارية والمحلية خلال الموسم القادم.



وأكدت الرابطة أن إعداد الروزنامة جاء بعد دراسة دقيقة للأيام المتاحة للمسابقة، مع مراعاة فترات التوقف الخاصة بالمنتخب السعودي والاستحقاقات الدولية، إلى جانب استضافة المملكة كأس آسيا 2027، وهو ما انعكس على توزيع الجولات وفترات الراحة طوال الموسم.



وسيكون دوري روشن من 34 جولة تتضمن 306 مباريات، إذ تم تخصيص 25 جولة تقام خلال عطلات نهاية الأسبوع، مقابل 5 جولات في منتصف الأسبوع، إضافة إلى 4 جولات تُلعب بشكل جزئي خلال عطلة نهاية الأسبوع.



كما راعت الرابطة مشاركة عدد من الأندية السعودية في البطولات الخارجية، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن بين متطلبات المنافسة المحلية والاستحقاقات القارية، بما يسهم في الحفاظ على العدالة التنافسية وتوفير فترات راحة مناسبة للأندية طوال الموسم.



وأوضحت الرابطة أن الروزنامة الجديدة تعكس طبيعة موسم استثنائي ينتظر الكرة السعودية، في ظل ازدحام المواعيد وتعدد المشاركات الخارجية، مؤكدة استمرار التنسيق مع الأندية والجهات ذات العلاقة لضمان سير الموسم وفق أعلى المعايير التنظيمية.