دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم (الإثنين)، إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في لبنان فوراً، وسط تصاعد التوتر على الجبهة الجنوبية وإصدار الجيش الإسرائيلي تحذيرات مباشرة لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن التكتل يدعو إلى وقف التصعيد العسكري بشكل فوري، مؤكداً ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه في ظل الغارات الجوية المستمرة والتوغلات في جنوب لبنان، والتحذيرات المتكررة بشأن احتمال استهداف الضاحية الجنوبية.

تهديد إسرائيلي باستهداف بيروت

في المقابل، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إنذاراً عاجلاً لسكان مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، مطالباً إياهم بإخلاء المنطقة فوراً.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي رسالة عاجلة عبر منصة «إكس»، محذراً من أن استمرار إطلاق الصواريخ من حزب الله سيؤدي إلى رد عسكري مباشر قد يشمل استهداف مواقع داخل الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله الرئيسي.

ويأتي هذا التهديد عقب أوامر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للجيش بالاستعداد لتنفيذ ضربات داخل العاصمة اللبنانية، وفقاً لتقارير إعلامية، كما أفادت مصادر بأن الخطط الإسرائيلية تم تنسيقها مع الولايات المتحدة.

فرنسا تمنع مشاركة إسرائيلية في معرض دفاعي

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم أن السلطات الفرنسية قررت منع مشاركة ممثلين حكوميين إسرائيليين في معرض «يوروساتوري» الدفاعي الكبير، المقرر إقامته في باريس خلال يونيو الجاري.

يأتي هذا التصعيد في إطار المواجهة المستمرة بين إسرائيل وحزب الله منذ أكتوبر 2023، والتي شهدت فترات من الهدوء النسبي بعد اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، إلا أن الخروقات الأمنية والعسكرية لم تتوقف تماماً.

ويحافظ الاتحاد الأوروبي على موقف يدعو إلى وقف التصعيد وحل سياسي يحترم سيادة لبنان، مع القلق المتزايد من انهيار الوضع الإنساني في لبنان الذي يعاني أصلاً من أزمة اقتصادية وسياسية حادة.