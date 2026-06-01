أعلن نادي الشباب رسمياً استمرار النجم البلجيكي يانيك كاراسكو ضمن صفوف الفريق حتى عام 2027، وذلك من خلال منشور من حسابات النادي الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.



ونشر الشباب صورة للاعب مرفقة بعبارة: «ما زال في القصة بقية»، إلى جانب تأكيد استمرار كاراسكو مع «الليوث» حتى عام 2027، في إشارة إلى التوصل لاتفاق يقضي بتمديد عقد اللاعب ومواصلة مشواره مع الفريق خلال المواسم القادمة.



ويُعد كاراسكو أحد أبرز عناصر الشباب منذ انضمامه إلى النادي، إذ شكل إضافة فنية كبيرة للفريق بفضل خبرته الدولية وإمكاناته الهجومية، ما جعله إحدى الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق.



ويأتي إعلان التمديد في إطار تحركات إدارة الشباب للحفاظ على العناصر المؤثرة وتعزيز الاستقرار الفني للفريق، استعداداً للاستحقاقات المحلية القادمة، وسط تطلعات جماهير النادي لمواصلة اللاعب تقديم مستوياته المميزة بقميص الليوث.