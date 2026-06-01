كما أشارت «عكاظ»، أعلن نادي الاتحاد إنهاء علاقته التعاقدية مع المدرب كونسيساو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك حسبما ذكر المركز الإعلامي بنادي الاتحاد في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «x»، بعدما توصل الطرفان لإنهاء العقد بالتراضي ودفع الشرط الجزائي البالغ 5 ملايين فقط، دون دفع كامل قيمة العقد الذي ينتهي في صيف 2028.



ويأتي هذا القرار بعد مراجعة وتقييم شاملين لمسيرة الفريق خلال الفترة الماضية وبما يتوافق مع أهداف النادي وتطلعاته للمرحلة القادمة.



يذكر أن كونسيساو تم التعاقد معه خلفاً للفرنسي بلان، وأشرف على 41 مباراة، فاز بـ21 مواجهة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 13 مواجهة، وغادر كأس الملك من نصف النهائي، وحل خامساً في ترتيب دوري روشن، وخرج من دور الثمانية في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.