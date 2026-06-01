أعربت وزارة الخارجية بمملكة البحرين عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستهداف دولة الكويت بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية معادية، عادة ذلك تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وانتهاكاً سافراً لسيادة دولة الكويت، ومخالفةً صريحةً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرقاً جسيماً لقرار مجلس الأمن رقم (2817).

وأكدت تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأشادت بكفاءة القوات المسلحة ويقظة الدفاعات الجوية الكويتية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، متمنيةً لدولة الكويت وشعبها الأمن والسلام والاستقرار والازدهار.