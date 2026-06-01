بدأ مدرب المنتخب السعودي جورجيوس دونيس تحضيراته الفنية للمواجهة الودية الثانية أمام منتخب بورتوريكو السبت القادم الساعة الـ2:00 صباحاً، على ملعب Q2 في مدينة أوستن، في معسكره الاستعدادي لكأس العالم 2026، التي ستبدأ 11 يونيو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وسيواصل الأخضر تمارينه على ملاعب مركز تدريبات نادي أوستن.



من جانبه، أعلن المدرب دونيس قائمة الأخضر النهائية المشاركة في المونديال القادم، التي ضمّت 26 لاعباً، هم: محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبد الإله العمري، حسان تمبكتي، جهاد ذكري، علي لاجامي، حسن كادش، سعود عبد الحميد، محمد أبو الشامات، علي مجرشي، متعب الحربي، نواف بوشل، محمد كنو، عبد الله الخيبري، زياد الجهني، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سالم الدوسري، خالد الغنام، أيمن يحيى، سلطان مندش، فراس البريكان، صالح الشهري، عبد الله الحمدان.



واستبعد المدرب اليوناني دونيس خمسة لاعبين وهم: عبد الله آل سالم، وعبد الرحمن الصانبي، وعبد القدوس عطية، وصالح أبو الشامات، وزكريا هوساوي. وسيواصل الثلاثي آل سالم، والصانبي، وعطية مشاركتهم في معسكر المنتخب السعودي، وذلك بناءً على طلب المدرب دونيس.



ويأتي ذلك الإجراء بناءً على ما تنص عليه لوائح البطولة التي تتضمن إمكانية استبدال أي لاعب مُدرج في القائمة النهائية قبل موعد المباراة الأولى للمنتخب السعودي بـ«24» ساعة، في حال تعرضه لإصابة تمنعه من لعب مباريات البطولة، كما تسمح اللوائح باستبدال حارس المرمى المصاب في أي وقت خلال فترة المشاركة في البطولة.



يُذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم FIFA 2026، إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروغواي، والرأس الأخضر.