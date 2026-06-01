قررت الحكومة الأردنية تأخير بدء الدوام الرسمي لموظفي القطاع العام بمقدار ساعتين خلال أيام مباريات منتخب بلادها بكأس العالم 2026. وجاء القرار بموجب توجيهات رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة مباريات منتخب النشامى ومساندته في أول ظهور له على الساحة العالمية بهذا الحجم.



وبموجب القرار، سيبدأ الدوام الرسمي في أيام 17 و23 و28 يونيو عند الساعة العاشرة صباحاً بدلاً من الثامنة والنصف.



ويخوض المنتخب الأردني منافسات دور المجموعات ضمن المجموعة العاشرة، حيث يلاقي رفاق موسى التعمري منتخب النمسا ثم منتخب الجزائر وأخيراً حامل اللقب منتخب الأرجنتين، خلال الساعات: الثانية والسابعة والسادسة صباحاً (بتوقيت عمان).



وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي دعماً للمنتخب الوطني وتشجيعاً للجماهير على مؤازرته خلال مشاركته التاريخية في المونديال.