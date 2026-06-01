تباطأ النمو السنوي لأسعار المنازل في المملكة المتحدة خلال شهر مايو، في ظل حالة عدم اليقين والمخاوف الاقتصادية الناتجة عن تطورات الأوضاع الجيوسياسية مما أثر سلبًا على الطلب.



ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة «نيشن وايد» أمس (الإثنين)، تراجعت أسعار العقارات السكنية على أساس شهري بعد التعديل وفقًا للعوامل الموسمية، ويمثل هذا الانخفاض أول هبوط شهري لأسعار المنازل في بريطانيا منذ مطلع العام الحالي.



وأوضح كبير الاقتصاديين في مؤسسة «نيشن وايد» روبرت جاردنر أن فقدان الزخم في سوق العقارات كان متوقعًا في ظل التوترات المتصاعدة بمنطقة الشرق الأوسط، وما تبعها من قفزات في أسعار الطاقة العالمية، وهو ما أضعف ثقة المستهلكين لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2023.