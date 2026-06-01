أشاد الاتحاد الأوروبي اليوم (الإثنين) بالدور الباكستاني في التوسط بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً على لسان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس أن إسلام آباد ساهمت في تجنب اندلاع حرب شاملة.



وقالت كالاس في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، عقب الدورة الثامنة من الحوار الإستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وباكستان، إن «الجهود الدبلوماسية الباكستانية ساعدت في منع اندلاع حرب شاملة في عدة مناسبات»، موضحة أن هذه الجهود تحظى بتقدير واسع في أوروبا.



وأضافت أن باكستان تُعد «قوة إقليمية مهمة وشريكاً أساسياً للاتحاد الأوروبي»، مؤكدة: «خلال الحوار الإستراتيجي اليوم، نؤكد التزامنا المشترك بتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وباكستان».



وأشارت إلى أن إسلام آباد سعت خلال الأشهر الماضية إلى تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران وتقليص الفجوات بين الجانبين، بهدف التوصل إلى اتفاق يخفف التوترات بين الطرفين.



وتلعب باكستان دوراً متنامياً في قنوات الوساطة غير المباشرة، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع عدد من الأطراف الإقليمية والدولية، وقدرتها على إبقاء خطوط التواصل مفتوحة في ملفات شديدة الحساسية.



وتعكس تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي استمرار الرهان الأوروبي على الحلول الدبلوماسية، في وقت تتعدد فيه بؤر التوتر الإقليمي وتتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق المواجهات غير المباشرة بين القوى الكبرى.