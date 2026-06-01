فيما وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً للسكان في سبع بلدات في جنوب لبنان، مطالباً بإخلائها بسرعة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الإثنين) أنه أصدر تعليمات للجيش بمهاجمة أهداف في بيروت بالتنسيق مع وزارة الدفاع.



وقال نتنياهو في بيان: «لن نسمح لـحزب الله بمهاجمة مدننا ومواطنينا، وتبقى مقاره في الضاحية منطقة محظورة»، مهدداً بمواصلة تكثيف العمليات في جنوب لبنان.



من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: «إذا لم يكن هناك هدوء في شمال إسرائيل فلن يكون هناك هدوء في بيروت»، مضيفاً أن إسرائيل في مرحلة أمنية معقدة وتتعامل مع تهديدات على عدة جبهات.



وأكد كاتس توجيه الجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيراً إلى أنه «لن يُسمح بواقع تُستهدف فيه قواتنا وبلداتنا بينما يسود الهدوء في بيروت».



وأشار إلى أن الجيش يواصل عملياته ضد حزب الله في لبنان، ويسعى إلى تحويل منطقة الليطاني إلى منطقة خاضعة للسيطرة الأمنية.



في المقابل، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة استهدفت سيارة على طريق زفتا–النبطية قرب نقطة إسعاف تابعة للدفاع المدني، ما أدى إلى مقتل السائق وإصابة مسعف.



وأضافت الوكالة أن غارات جوية استهدفت بلدات عربصاليم ويحمر الشقيف وكفرتبنيت وأرنون، بالتزامن مع تنفيذ مسيّرة غارة على بلدة شوكين.