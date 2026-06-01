هاجم الجيش السوداني، اليوم (الإثنين)، مواقع لقوات الدعم السريع في منطقة عيال بخيت بولاية كردفان، وبحسب مصادر عسكرية فإن الطلعات الجوية أسفرت عن تدمير آليات وسيارات قتالية.



وأشارت المصادر إلى أن الغارات استهدف أيضاً موقعاً داخل مدينة النهود خلال اجتماع ضم قيادات للدعم السريع برفقة خبراء لتشغيل المسيرات من جنسيات مختلفة تعمل ضمن قوات الدعم السريع كخبراء.



وشهدت ولاية غرب كردفان أمس نشاطاً مكثفاً لحركة قوات الدعم التي وجّهت مجموعات قتالية من مدينة النهود إلى منطقة أم صِميمة غربي مدينة الأُبيض حاضرة ولاية شمال كردفان بهدف مباغتة الجيش هناك، كما دفع الدعم السريع بنحو 100 سيارة قتالية إلى منطقة أم حجر شرقي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، ونحو 70 سيارة قتالية إلى محور الخِوي غربي مدينة الأُبيض.



وذكرت قناة «العربية والحدث» أن معلومات تشير إلى أن قوات الدعم السريع تعتزم شن هجوم من محاور مختلفة على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان وذلك من خلال توزيع قواتها في مناطق كيلك وجنقارو والقوارير وبرنو القريبة من مدينة الدلنج.



وأشارت إلى أن مصادر في دارفور قالت إن قوات الدعم السريع أعدت أربعة مجاميع عسكرية غربي مدينة الفاشر بهدف الترتيب لهجوم على منطقة (الطينة) الحدودية مع دولة تشاد، حيث تتمركز فيها قوات الجيش السوداني.



وكانت حكومة تشاد أعلنت إغلاق حدودها مع السودان حتى إشعار آخر في فبراير الماضي، بعد ما وصفته بـ«توغلات متكررة وانتهاكات ارتكبتها قوات متنازعة سودانية داخل الأراضي التشادية».