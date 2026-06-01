قفزت أسهم كوريا الجنوبية في نهاية تعاملاتها اليوم (الإثنين)، لتقود المؤشر الرئيسي إلى تسجيل أعلى مستوى إغلاق في تاريخه، مدفوعة بطفرة صادرات رقائق أشباه الموصلات وحالة التفاؤل السائدة في الأسواق بشأن تعزيز التعاون التكنولوجي مع شركة «إنفيديا» الأمريكية.



يأتي ذلك بالتزامن مع ترقب الأسواق لاجتماعات مرتقبة بين الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، «جنسن هوانج»، ومسؤولين كوريين لبحث شراكات في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وفقا لوكالات إعلامية غربية.



وانعكست هذه الأجواء الإيجابية على أداء أسهم الشركات الكبرى؛ حيث صعد سهم «سامسونج» بنسبة 10.1% ليغلق عند مستوى قياسي، وارتفع سهم منافستها «إس كيه هاينكس» بنسبة 1.3%، كما زاد سهم «هيونداي موتور» بنسبة 3.7%.



وارتفع سهم شركة «إل جي»، المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية، بالحد الأقصى المسموح به يوميًا، بنسبة 29.9% للجلسة الثانية على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق.