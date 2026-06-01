يواجه المنتخب السعودي (تحت 21 عاماً) نظيره الكولمبي غداً (الثلاثاء)، الساعة 7:30 على ملعب لاتر دي تينيغي (أوباغن)، في ثاني مبارياته ببطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) في فرنسا.



وركز المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو على معالجة الأخطاء الفنية التي حدثت في لقاء الصين الماضي، والذي انتهى بنتيجة 1/0، وأجرى مناورة كروية اعتمد من خلالها النهج الفني، واستقر على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة كولومبيا.



يُذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة الأولى من بطولة تولون والتي تضم إلى جانبه منتخبات تونس، الصين، الكونغو الديمقراطية، وكولومبيا.