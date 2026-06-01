أعلن الفنان اللبناني محمد فضل شاكر تأجيل حفله الغنائي، الذي كان من المقرر إقامته في لبنان يوم 13 يونيو الجاري، وذلك نتيجة التطورات والأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

تأجيل الحفل

وأوضح عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» أن قرار التأجيل جاء حرصاً على سلامة الجمهور، معبراً عن تضامنه مع الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة.

رسالة تضامن

كما وجه رسالة دعم للشعب اللبناني، قائلاً: «الله يحمي لبنان.. وإن شاء الله نلتقي قريباً في أجواء أفضل».

إدانة سعودية

من جانبها، أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم (الإثنين)، التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدة رفضها لأي انتهاكات تمس سيادة لبنان أو تهدد أمنه واستقراره.

وقف التصعيد

وأكدت وزارة الخارجية السعودية أهمية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية المرتبطة بلبنان، بما يضمن فرض سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

كما شددت كذلك على دعمها لجهود الحكومة اللبنانية في حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية بما يعزز الأمن والاستقرار للشعب اللبناني.