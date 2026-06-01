أعلن نادي الاتفاق رحيل لاعب الوسط الهولندي «فينالدوم»، بعد انتهاء عقده مع النادي الشرقي، وكتب نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «x»: «شكراً لقائد صنع الفارق وكتب اسمه بالمواقف قبل الأرقام».



وقدّم «فينالدوم» مستويات مميزة مع نادي الاتفاق خلال المواسم الثلاثة التي قضاها مع الفريق، وحظي اللاعب بإشادات واسعة من قبل الجماهير الاتفاقية التي كانت داعمة للاعب منذ قدومه لتمثيل فارس الدهناء.



وشارك فينالدوم 101 مباراة مع الاتفاق، سجل خلالها 38 هدفاً وصنع 17 هدفاً آخر، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 55 مساهمة.



من جهتها، عبّرت جماهير الاتفاق عن شكرها وتقديرها للاعب فينالدوم بعد الفترة التي لعبها في صفوف فريق الاتفاق، وكان خير مثال للاعب المنضبط داخل وخارج المستطيل الأخضر.