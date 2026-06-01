حدّدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم موعد إقامة نصف نهائي ونهائى مسابقة كأس السوبر السعودي، التي يشارك فيها (النصر والأهلي والقادسية والخلود)، جاء ذلك عبر الموقع الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «X»، إذ تم تحديد يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2026، موعداً لمباراتي نصف نهائي المسابقة، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 4 ديسمبر 2026، وذلك بناءً على الروزنامة الرسمية التي أقرها الاتحاد السعودي لكرة القدم.



وتُعد بطولة كأس السوبر السعودي من البطولات الرسمية التي تُقام سنوياً، وتجمع أبطال المسابقات المحلية، وتشكل محطة افتتاحية للموسم الكروي في المملكة.



يذكر أن فريق الأهلي تُوّج في النسخة الماضية بعد تغلّبه في المباراة النهائية التي أقيمت في هونغ كونغ على نادي النصر بركلات الترجيح (5 - 3)، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2 - 2) لكل منهما.