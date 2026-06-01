أنهى نادي نيوم علاقته باللاعب سلمان الفرج، الذي قضى موسمين داخل النادي منذ صيف 2024 بعد نهاية مسيرته الطويلة مع الهلال، وبث موقع نيوم الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «x» فيديو وكتب عبارة «قصةٌ جميلة.. وفصلٌ لن يُنسى..شكراً سلمان الفرج».



وكان الفرج وقّع عقداً لمدة موسمين ينتهي صيف هذا العام، في واحدة من أبرز صفقات دوري الدرجة الأولى آنذاك، ضمن مشروع نيوم الطامح للصعود إلى دوري روشن السعودي.



يذكر أن الفرج قضى نحو 16 عاماً مع الهلال، حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والآسيوية، قبل انتقاله إلى نيوم، الذي نجح لاحقاً في الصعود إلى دوري روشن.



كما عاد الفرج للمشاركة مع نيوم بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابة الرباط الصليبي، التي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي.