أكدت نجمة التنس الأمريكية سيرينا وليامز عودتها إلى المنافسات الرسمية بعد غياب دام نحو 4 أعوام، وذلك من خلال مشاركتها في منافسات الزوجي ببطولة كوينز الإنجليزية المقررة خلال الشهر الجاري.



ولم تخض وليامز، البالغة من العمر 44 عاماً، أي مباراة رسمية منذ خروجها من الدور الثالث لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2022، في آخر ظهور لها على ملاعب التنس.



وستشارك الأمريكية، المتوجة بـ 23 لقباً في بطولات الغراند سلام، في منافسات الزوجي إلى جانب الكندية الشابة فيكتوريا مبوكو، بعدما حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة التي تنطلق في الـ8 من يونيو القادم.



وقالت وليامز في تصريحات صحفية، إن نادي كوينز يمثّل المكان المثالي لبدء هذا الفصل الجديد من مسيرتها الرياضية، مشيرة إلى أن الملاعب العشبية شهدت بعضاً من أبرز لحظاتها في عالم التنس.



من جانبها، رحّبت مديرة البطولة لورا روبسون بعودة النجمة الأمريكية، مؤكدة أن حضور واحدة من أعظم اللاعبات في تاريخ الرياضة يمثل إضافة كبيرة للبطولة ولتنس السيدات.



وتعد سيرينا وليامز صاحبة الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى خلال حقبة الاحتراف برصيد 23 لقباً، وتأتي ثانية في قائمة الأكثر تتويجاً عبر التاريخ خلف الأسترالية مارغريت كورت التي أحرزت 24 لقباً.