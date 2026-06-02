أعلن نادي كوينز اليوم عودة أسطورة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز إلى المنافسات الرسمية بعمر 44 عاماً، من خلال مشاركتها ببطاقة دعوة (وايلد كارد) في منافسات الزوجي على الملاعب العشبية خلال بطولة كوينز التي تقام هذا الشهر في لندن.

وكانت سيرينا قد اعتزلت التنس بشكل رسمي في سبتمبر 2022 بعد خروجها من الدور الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة، إذ تمتلك في رصيدها 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، وهي واحدة من أعظم لاعبات التنس في التاريخ.

وقالت سيرينا في بيان صادر عن النادي: «يبدو نادي كوينز المكان المثالي لبدء هذا الفصل الجديد. لقد منحني اللعب على العشب بعضاً من أهم لحظات مسيرتي، وأنا متحمسة للعودة إلى المنافسة على واحدة من أشهر أرضيات هذه الرياضة».

تكهنات العودة

كانت عودة سيرينا محور تكهنات كبيرة خلال الأشهر الماضية، خصوصاً بعد تسجيلها اسمها في برنامج مكافحة المنشطات العام الماضي، إذ تعززت هذه التكهنات بعدما تهربت بأسلوب مرح من الإجابة عن أسئلة مباشرة حول عودتها خلال مقابلة مع شبكة NBC.

وفي مارس الماضي، أكد نوفاك ديوكوفيتش أن سيرينا قد تستهدف بطولة ويمبلدون، بينما أشار مدربها السابق ريك ماكي إلى أنها «تبذل قصارى جهدها» في التدريبات.

وتُعد سيرينا ويليامز، إلى جانب شقيقتها الكبرى فينوس، من أبرز اللاعبات اللواتي غيرن وجه رياضة التنس، إذ سيطرت سيرينا على اللعبة لأكثر من عقدين، وحققت إنجازات تاريخية سواء في الفردي أو الزوجي.

وتأتي عودة سيرينا في منافسات الزوجي خطوةً احترازيةً ومدروسةً لاختبار قدرتها البدنية قبل أي مشاركة محتملة في الفردي، خصوصاً على الملاعب العشبية التي تحمل لها ذكريات خاصة (بطلة ويمبلدون 7 مرات).