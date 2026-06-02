أطلقت مدينة شنغهاي الصينية أول مركز تدريب شامل للروبوتات متعددة الأشكال، في خطوة تعكس تسارع جهود الصين لتطوير تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتعزيز حضورها في هذا القطاع الحيوي.

ويهدف المركز الجديد إلى توفير بيئة موحدة لتدريب أنواع مختلفة من الروبوتات، بما يسهم في جمع كميات ضخمة من البيانات وتحسين قدراتها التشغيلية، إلى جانب تسريع دمجها في مجالات الصناعة والرعاية الصحية والخدمات والحياة اليومية.

ومن المقرر أن يبدأ المركز أعماله في يوليو 2026 داخل منطقة تشانغجيانغ للتكنولوجيا الفائقة في شنغهاي، على مساحة تبلغ نحو خمسة آلاف متر مربع. وقد تم تسجيل أكثر من 100 روبوت بشري (شبيه بالإنسان) للمشاركة في برامج التدريب، تم تطويرها من قبل عشرات الشركات التقنية الرائدة في الصين.

ويأتي إطلاق المركز في وقت يشهد فيه قطاع الروبوتات نمواً متسارعاً عالمياً، مع تزايد الاهتمام باستخدام الروبوتات الذكية في المصانع والمستشفيات والخدمات اللوجستية، وسط توقعات بأن تلعب دوراً أكبر في مختلف جوانب الحياة خلال السنوات القادمة.