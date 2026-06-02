وجّه مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني رسالة حازمة إلى لاعبي منتخب بلاده قبل انطلاق كأس العالم 2026، مؤكداً أن الفترة القادمة ستكون حاسمة في تحديد القائمة النهائية التي ستدافع عن لقبها العالمي.



ووفقاً لتقارير إعلامية أرجنتينية، سيستغل الجهاز الفني المباراتين الوديتين أمام هندوراس وآيسلندا، إلى جانب المعسكر التدريبي الحالي المقام في ولاية كانساس سيتي، لتقييم جاهزية جميع اللاعبين قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن القائمة المشاركة في البطولة.



وأكدت التقارير أن سكالوني شدّد على أن الجاهزية الفنية والبدنية ستكون المعيار الأساسي للاختيار، مشيراً إلى أن أي لاعب لا يقدم المستوى المطلوب خلال هذه المرحلة قد يفقد مكانه في القائمة النهائية مهما كانت مكانته أو تاريخه مع المنتخب.



وتأتي هذه الخطوة في ظل متابعة الجهاز الفني للحالة البدنية لعدد من اللاعبين، من بينهم لاعب الوسط لياندرو باريديس، الذي خضع لفحوصات طبية بعد شعوره بانزعاج عضلي خلال مشاركته الأخيرة مع بوكا جونيورز.



ويخوض المنتخب الأرجنتيني مباراتين وديتين أمام هندوراس وآيسلندا ضمن استعداداته الأخيرة للمونديال، إذ تمثل المواجهتان الفرصة الأخيرة أمام اللاعبين لإقناع الجهاز الفني قبل الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية.



ويبدأ منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبه العالمي في 17 يونيو القادم بمواجهة الجزائر ضمن منافسات المجموعة J، وسط تطلعات جماهيره لمواصلة النجاحات التي حققها خلال السنوات الأخيرة والمحافظة على الكأس التي توج بها في قطر 2022.