أنهى المنتخب المغربي الأول معسكره التحضيري استعداداً لنهائيات كأس العالم، إذ دخل «أسود الأطلس» في معسكر تدريبي مغلق تضمّن خوض 3 مباريات ودية قوية لضمان الانسجام التكتيكي والبدني، ومن أبرزها مواجهة منتخب مدغشقر، للوقوف على جاهزية اللاعبين استعداداً لمواجهة البرازيل واسكتلندا وهايتي في المجموعة الثالثة.



ورفع المنتخب من وتيرة استعداداته، ويُصنف حالياً ثاني أغلى منتخب أفريقي من حيث القيمة السوقية في المونديال والأول عربياً، وضمت قائمة اللاعبين الرسمية أبرز المحترفين، مثل أشرف حكيمي وياسين بونو ونصير مزراوي ونايف أكرد.



ويُعد المنتخب المغربي رائدًا للكرة العربية والأفريقية في نهائيات كأس العالم، إذ تأهل للبطولة 7 مرات (1970، 1986، 1994، 1998، 2018، 2022، وفي النسخة الموسعة 2026)، ويبقى الإنجاز الأبرز للمغرب تحقيقه المركز الرابع عالمياً في نسخة قطر 2022م كأول منتخب عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي.