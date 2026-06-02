لقي شخصان مصرعهما وأُصيب 3 آخرون إثر مشاجرة اندلعت بين جيران في منطقة «الأشرفية» بالعاصمة الأردنية عمّان. وبحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، فإن أحد أطراف الشجار تحصّن داخل منزله وأطلق النار عشوائياً، مما تسبب في إصابة 3 مواطنين توفي أحدهم لاحقاً متأثراً بجراحه.

وأضاف المتحدث أن المتهم ونجله رفضا تسليم نفسيهما وأطلقا النار مباشرة صوب رجال الشرطة عند محاولة اعتقالهما، مما دفع القوة الأمنية للرد بالمثل؛ وأسفرت المواجهة عن مقتل مطلق النار والقبض على ابنه، دون وقوع أي إصابات في صفوف رجال الأمن.