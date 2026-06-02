احتفل الفنان المصري تامر هجرس بعقد قران ابنته تمارا في أجواء عائلية، وبحضور محدود اقتصر على أفراد الأسرة والمقرّبين، في مناسبة خطفت اهتمام متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

بساطة ورقي

وشارك تامر هجرس جمهوره تفاصيل اللحظات الخاصة عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام»، ونشر مجموعة من الصور والفيديوهات التي وثقت أجواء الاحتفال، التي اتسمت بالبساطة والرقي بعيداً عن المبالغة أو الصخب المعتاد في حفلات المشاهير.

وظهرت تمارا ابنة تامر هجرس بإطلالة أنيقة وهادئة خلال مراسم عقد القران، فيما بدا والدها في غاية السعادة وهو يحتفل بهذه المناسبة العائلية المهمة، خصوصاً أن الحدث يمثّل واحدة من أبرز اللحظات المؤثرة في حياته كأب.

عريس من خارج الوسط الفني

وكشف هجرس، من خلال المقاطع المصوّرة، أن عريس ابنته شاب من خارج الوسط الفني، وهو ما أثار فضول الجمهور الذي حرص على تهنئتهما وتمني حياة سعيدة للعروسين، في حين فضّل هجرس الحفاظ على خصوصية العائلة وعدم كشف تفاصيل كثيرة تتعلق بالعريس أو مراسم الزفاف المقبلة.

رقصة سالسا

ولفتت أجواء الحفل الأنظار بسبب الطابع العائلي البسيط الذي سيطر على المناسبة، إذ غابت المظاهر المبالغ فيها، وحضر التركيز الأكبر على اللحظات الإنسانية والمشاعر العفوية بين أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين.

وكان المشهد الأبرز خلال الاحتفال هو مشاركة تامر هجرس ابنته رقصة سالسا مميزة، إذ ظهر الثنائي وهما يرقصان وسط أجواء مليئة بالحماس والتصفيق، في لقطة لاقت انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها كثيرون من أكثر اللحظات دفئاً وتأثيراً في الحفل.

وتفاعل الحاضرون مع الرقصة بشكل كبير، وعلت الهتافات والتصفيق في المكان، بينما بدا تامر هجرس مستمتعاً بالأجواء الاحتفالية وهو يشارك ابنته فرحتها بطريقة عفوية جذبت أنظار الجمهور.

أحدث الأعمال

من جهة ثانية كان آخر ظهور سينمائي لهجرس من خلال فيلم «فاميلي بيزنس»، الذي شارك في بطولته إلى جانب عدد من النجوم، من بينهم محمد سعد، غادة عادل، هيدي كرم، دنيا سامي، نور إيهاب، والفنانة الشابة توانا ابنة الفنانة رانيا منصور.

وشهد الفيلم ظهور تامر هجرس بشكل مختلف عن المعتاد، وقدم شخصية كوميدية تحمل طابعاً خفيفاً ومفاجئاً بالنسبة لجمهوره، خصوصاً أنه اشتهر لسنوات بالأدوار الرومانسية والشخصيات الهادئة ذات الحضور الأرستقراطي.

والفيلم من تأليف ورشة كتابة «فايف برودكشن»، بينما تولى إخراجه المخرج وائل إحسان، الذي سعى إلى تقديم عمل يجمع بين الكوميديا والطابع العائلي في إطار اجتماعي خفيف.

وخلال السنوات الماضية، نجح تامر هجرس في الحفاظ على مكانته داخل الوسط الفني رغم قلة ظهوره مقارنة ببعض النجوم، إذ يعتمد دائماً على الانتقائية في اختياراته الفنية، إلى جانب حضوره اللافت في المناسبات العامة وعالم الموضة والأزياء.