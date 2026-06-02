فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن طلاق الفنان المصري مصطفى أبوسريع لزوجته سارة ربيع، كشف شقيقها الفنان الشاب ياسر، حقيقة انفصالهما.

طلاق بالثلاث

وكتب ربيع عبر حسابه في «فيسبوك» منشوراً قال فيه: «بخصوص ما تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن الطلاق بالثلاثة، أودّ توضيح بعض الأمور بصفتي شقيق سارة ربيع، وذلك لإنهاء حالة الجدل والتأويلات التي صاحبت هذا الأمر».

وأضاف: «في البداية، أؤكد أن القصد من المنشور الذي تم تداوله عبر حسابات الفنان مصطفى أبو سريع الرسمية، لم يكن بقصد التفريق، إنما جاء في وقت غضب بين الطرفين، وبالرجوع إلى دار الإفتاء المصرية والاستفسار عن الأمر، تم التأكيد أن ما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء في وقت غضب ولا يُعتدّ به شرعاً كواقعة طلاق، وكأنه لم يكن، ولا تترتب عليه الآثار التي تداولها البعض».

تساؤلات عديدة

وأكمل شقيق زوجة مصطفى أبو سريع حديثه قائلاً: "ولأن هناك العديد من التساؤلات، أودّ توضيح الآتي:

• أولاً: الطلاق لم يتم بشكل رسمي، ولم يُقرّ به لفظاً بين الطرفين.

• ثانياً: تواصل مصطفى مع سارة بعد أيام قليلة من المنشور الذي أثار الجدل، وكانت هناك مواقف إيجابية بينهما خلال تلك الفترة.

• ثالثاً وأخيراً، الحياة الشخصية تظل شأناً خاصاً بأصحابها، وأتمنى من الجميع احترام خصوصية الأسرة، وأن نشارك الناس فرحتهم بدل الانشغال بالشائعات والتفسيرات غير الدقيقة.

وفي النهاية، لا يسعني إلا أن أقول: مبروك للطرفين، وربّنا يديم بينهما المودة والرحمة، ويرزقهما السعادة والاستقرار".