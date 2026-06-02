تشهد منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الحنين إلى عام 2016، انعكست بشكل واضح على عالم الموضة والجمال. فقد عادت الألوان المشبعة، والإكسسوارات الكبيرة، والمكياج اللامع، وحتى بعض قصات الملابس التي كانت سائدة قبل عقد تقريباً.

ويعتقد مراقبون أن هذا التوجه مرتبط برغبة المستخدمين في استعادة فترة يعتبرونها أكثر بساطة وعفوية مقارنة بالسنوات الأخيرة التي شهدت تغيرات متسارعة في التكنولوجيا وأنماط الحياة.

ولم يقتصر الأمر على منصات التواصل، بل امتد إلى عروض الأزياء وإطلالات المشاهير، إذ بدأت تفاصيل مستوحاة من منتصف العقد الماضي بالظهور مجدداً في مجموعات عدد من العلامات العالمية.