لم تعد فساتين الزفاف الخيار الوحيد للعروس العصرية، إذ تشهد البدلات البيضاء والقطع المنفصلة حضوراً متزايداً في حفلات الزفاف المدنية والاحتفالات الصغيرة. وجاءت إطلالة عدد من النجمات العالميات خلال الأشهر الأخيرة لتعيد تسليط الضوء على هذا التوجه الذي يجمع بين الأناقة والعملية.

ويرى مختصون في الموضة أن العروس الحديثة أصبحت أكثر ميلاً للتعبير عن شخصيتها بعيداً عن القوالب التقليدية، ما فتح الباب أمام خيارات أكثر جرأة مثل التنانير الرسمية مع الجاكيتات المفصلة والبدلات ذات القصات الأنثوية.

ويعكس هذا التحوّل تغيراً أوسع في مفهوم الأزياء الخاصة بالمناسبات، إذ تتجه الكثير من النساء نحو قطع يمكن إعادة ارتدائها في مناسبات مختلفة بدلاً من الاقتصار على استخدام واحد فقط.