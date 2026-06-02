استغاثت الفنانة المصرية حورية فرغلي بالأجهزة الأمنية في القاهرة إثر تعرض منزلها لمحاولة اقتحام من قبل أشخاص خارجين عن القانون.

رجلان وامرأة

ونشرت فرغلي مقطعاً مرئياً عبر حسابها على «فيسبوك»، وثقت فيه واقعة محاولة الاقتحام وكسر باب المنزل، وظهر في المقطع رجلان وامرأة وهم يحاولون تحطيم الباب، فيما سُمعت عبارات غاضبة من بينها: «موقعك هنا إيه؟ أنت حرامي».

وأرفقت فرعلي الفيديو بمناشدة مباشرة إلى الجهات الأمنية، مطالبة بسرعة التدخل، وكتبت: «استغاثة إلى وزارة الداخلية بسرعة التحرك، والبت في أمر هؤلاء البلطجية»، كما نشرت أسماء الأشخاص الذين اتهمتهم بالواقعة، مؤكدة أنهم يحملون سلاحاً نارياً.

معاناة صحية ونفسية

وتأتي هذه الأزمة الجديدة بعد مرور حورية بسنوات من المعاناة الصحية والنفسية، إثر أزمة صحية معقدة خضعت خلالها إلى 27 عملية جراحية على مدار 8 أعوام، وتسببت الأزمة في فقدانها حاستي الشم والتذوق نتيجة مشكلات في الأنف، قبل أن تستكمل رحلة علاج طويلة أبعدتها لفترات عن الساحة الفنية والأضواء.

وخلال تلك السنوات، فضّلت الفنانة المصرية العزلة والابتعاد عن التواصل الاجتماعي، وتحدثت في تصريحات إعلامية سابقة عن ميلها إلى قضاء معظم وقتها مع الحيوانات داخل منزلها، مؤكدة فقدانها الثقة في كثير من الأشخاص بعد تعرضها للخذلان من المقربين منها، بحسب وصفها.

وأكدت فرغلي حينها أن الظروف النفسية التي عاشتها كانت قاسية للغاية، وأن فترة العلاج لم تكن مجرد معاناة صحية، بل امتدت آثارها إلى مختلف جوانب حياتها الشخصية والاجتماعية.