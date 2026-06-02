مدد قروب البلام عروض مسرحية «شوقر دادي» إلى 8 يونيو، نظراً للإقبال الشديد على المسرحية التي بدأت عروضها الأولى منذ ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح عبدالعزيز ناصر بسوق واقف في الدوحة.

وشارك الفنان الكويتي حسن البلام خبر تمديد أيام عرض المسرحية عبر حساباته الرسمية، ونشر مقاطع فيديو من العروض، وكتب: «تم تمديد العروض في قطر حياكم الله».

كما نشر بوستر المسرحية الذي كتب فيه: «تم تمديد العروض يومي الأحد والإثنين 7-8، المسرحية الكوميدية شوقر دادي الشعر أبيض بس رياضي، على مسرح عبدالعزيز ناصر سوق واقف بالدوحة، شباك الحجز مفتوح على موقع eventat».

كما نُشر مقطع لحسن البلام وهو يقلد الفنانة الراحلة أم كلثوم في المسرحية، مرفقاً بتعليق: «حصري تقليد حسن البلام أم كلثوم بمسرحية شوقر دادي في قطر».

وظهر البلام على المسرح بكارتير يشابه شخصية الراحلة أم كلثوم، وهو يغني أغنيتها الشهيرة «سيرة الحب».

مسرحية «شوقر دادي» كوميدية، تُقدَم في دولة قطر لأول مرة، من تأليف وإخراج عبدالله البدر، فيما يتولى الفنان حسن البلام الإشراف العام عليها.

ويشارك في بطولتها كل من حسن البلام، أحمد العونان، فوز الشطي، عبدالله بهمن، أحمد النجار، محمد الرمضان، زهرة عرفات، الجاز العنزي، جنى الفيلجاوي، مصطفى أشكناني، إضافة إلى آخرين.

وتدور أحداثها في إطار كوميدي ساخر حول شخصية «شوقر دادي» تحت شعار: الشعر أبيض بس رياضي، وتسلّط الضوء على العلاقات المعاصرة المبنية على المصالح والتوقعات المادية، من خلال مواقف طريفة ومفارقات غير متوقَعة.

آخر أعمال البلام

وشارك البلام رمضان الماضي في مسلسل «آخر الشهر»، الذي تدور أحداثه داخل أزقة حي بسيط، إذ يغرق «صالح» في دوامة من الالتزامات والأحلام المؤجلة، حتى تباغته خسارة مالية تجبره على مواجهة أسئلة الوجود الصعبة. ومع توالي الأزمات، يكتشف أن ضيق حياته لم يكن يوماً بسبب الراتب وحده، بل في تراكمات الصمت وكل الكلمات التي لم يجرؤ على قولها.

والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ باسل الخطيب، وﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نصير، ومن بطولة حسن البلام، شيماء علي، زهرة عرفات، محمد الدوسري، شبنم خان، نوف السلطان، ميثن الحسيني، علي الحسيني، هبة الناجم، هاني الهزاع، نورة فيصل، لطيفة المجرن، وخالد السجاري.