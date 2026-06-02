شهدت القيمة السوقية للنجم السعودي سعود عبدالحميد قفزة هائلة بعد تألقه مع نادي لانس الفرنسي في موسم 2025-2026.

وبحسب التحديث الأخير لموقع «ترانسفير ماركت»، ارتفعت القيمة السوقية لسعود عبدالحميد من 5 إلى 9 ملايين يورو، محققاً قفزة تاريخية عززت صدارته في قائمة أغلى اللاعبين السعوديين حالياً، فيما حل لاعب القادسية مصعب الجوير في المركز الثاني بقيمة 4.5 مليون يورو، ثم مهاجم الأهلي فراس البريكان في المركز الثالث بـ4 ملايين يورو.

موسم استثنائي مع لانس

وكان سعود عبدالحميد قد انضم إلى لانس في أغسطس الماضي قادماً من روما لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، ومنذ ذلك الحين خاض النجم السعودي 31 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وساهم سعود عبدالحميد في حجز لانس مقعداً في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بعدما احتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 70 نقطة، متأخراً بـ7 نقاط عن حامل اللقب باريس سان جيرمان، كما حقق لقبه الأول في مشواره الأوروبي، بعدما تُوِّج مع فريقه بكأس فرنسا على حساب نيس بثلاثة أهداف مقابل هدف الشهر الماضي.

لانس يكافئ سعود عبد الحميد

يُذكر أن رئيس نادي لانس جوزيف أوجورليان أكد في وقت سابق لـ«عكاظ» أن ناديه فعّل رسمياً بند التعاقد مع سعود عبدالحميد من روما الإيطالي.

سعود يستعد للمونديال

ويستعد سعود حالياً رفقة الأخضر للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.