عاد المنتخب التركي إلى كأس العالم 2026، مسجلًا مشاركته الثالثة في تاريخه، بعد ظهوره السابق في نسختي 1954 و2002، لينهي غيابًا امتد 24 عامًا عن البطولة العالمية.



ويُعد أفضل إنجاز للمنتخب التركي في المونديال تحقيق المركز الثالث في نسخة 2002 التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان، في واحدة من أبرز مشاركات المنتخب على الصعيد الدولي.



وأعلن المدير الفني الإيطالي فينتشينزو مونتيلا القائمة الرسمية للمنتخب التركي المشاركة في كأس العالم، التي ضمت 26 لاعبًا موزعين على مختلف المراكز.



وضمت قائمة حراسة المرمى كلًا من: ألتاي بايندير، ميرت غونوك، وأوغورجان شاكير.



وفي خط الدفاع، اختار الجهاز الفني اللاعبين: عبد الكريم بارداكتشي، أحمد جان كابلان، كاغلار سويونجو، فريدي كاديوغلو، ميريح ديميرال، ميرت مولدور، ساميت أكايدين، وزكي تشيليك.



وشملت قائمة خط الوسط: أردا غولر، هاكان تشالهان أوغلو، إسماعيل يوكسيك، كان أيهان، أوركون كوكوتشو، وصالح أوزجان.



وفي خط الهجوم، ضمت القائمة: باريش ألبير يلماز، دينيز غول، إيرفان كان قهوجي، أوغوز أيدين، كينان يلدز، كرم أكتوركوغلو، يونس أكغون، جان أوزون، ويوسف ساري.



ويأمل المنتخب التركي، بقيادة مونتيلا، في استعادة حضوره التنافسي على الساحة العالمية وتكرار إنجاز نسخة 2002، مستفيدًا من مزيج الخبرة والعناصر الشابة التي تضمها القائمة الحالية.