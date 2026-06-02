لخلافة سلوت.. ليفربول يتفق «مبدئياً» مع إيراولا

توصلت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي إلى اتفاق مبدئي مع مدرب بورنموث السابق أندوني إيراولا، لقيادة الفريق في الموسم المقبل خلفاً للهولندي آرني سلوت.

وبحسب الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، فإن المفاوضات بين إدارة ليفربول والمدرب الإسباني إيراولا تقدمت خلال الساعات الـ48 الماضية، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي.

إقالة سلوت بعد موسم كارثي

وكان نادي ليفربول قد أعلن السبت الماضي إقالة آرني سلوت من تدريب الفريق بعد موسم كارثي على المستويين المحلي والقاري، رغم الإنفاق المالي القياسي على الصفقات قبل انطلاق موسم 2025-2026.

وأنهى ليفربول الموسم في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، كما غادر منافسات كأس كاراباو من دور الـ16، وودع كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور ربع النهائي، وانتهى مشواره في دوري أبطال أوروبا عند الدور ذاته.