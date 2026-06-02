أعلنت البحرين، اليوم (الثلاثاء)، أنها منعت سفر مواطنيها إلى إيران والعراق، موضحة أن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وقالت الوزراة في بيان: «نظراً لاستمرار توتر الأوضاع الأمنية الراهنة والناجمة عن تداعيات العدوان الإيراني الآثم، وانطلاقاً من الحرص على حفظ أمن الوطن وسلامة كافة المواطنين، تعلن وزارة الداخلية أنه تقرر منع سفر المواطنين إلى كل من إيران والعراق، وذلك حتى إشعار آخر».



وأضافت الوزارة: «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين».



يأتي القرار البحريني بحظر سفر المواطنين إلى إيران والعراق في سياق إقليمي شديد التوتر، تشهده منطقة الخليج في ظل تصاعد الهجمات الإيرانية على عدد من دول المنطقة، وتزايد المخاوف من امتداد تداعياتها إلى أمن الملاحة وحركة المدنيين.



وخلال الفترة الأخيرة، شهدت المنطقة سلسلة من التطورات الأمنية المرتبطة بتصاعد الهجمات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيّرة، إضافة إلى حوادث استهداف سفن تجارية في المياه الدولية بالخليج، ما أثار قلقاً واسعاً بشأن سلامة الممرات البحرية الحيوية.



كما تأتي الخطوة البحرينية في ظل مخاوف متزايدة من تدهور البيئة الأمنية الإقليمية، في وقت لم تُفضِ فيه الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي، رغم جولات متعددة من الوساطات والمحادثات غير المباشرة.



وكانت الكويت قد حمّلت، أمس، إيران المسؤولية الكاملة عن الهجوم في بيان لوزارة الخارجية، مؤكدة تصدي دفاعاتها الجوية لهجوم بالصواريخ والمسيّرات.



وقالت رئاسة الأركان في الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت اليوم لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، موضحة أن أصوات الانفجارات التي سُمعت كانت نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.