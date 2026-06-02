أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، نقلاً عن مصادر أمريكية مطلعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وجّه انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي متوتر جرى بينهما، أمس (الإثنين)، على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاس التطورات الميدانية على مسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.



وبحسب المصادر، فقد أعرب ترمب عن غضبه الشديد من الخطوات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، معتبراً أن توسيع العمليات في لبنان يهدد بتقويض الجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن للتوصل إلى تفاهم مع طهران.



وبحسب الموقع الأمريكي، جاءت المكالمة بعد ساعات من تحذير إيراني بإمكانية الانسحاب من المفاوضات بسبب التطورات الأمنية في لبنان، وخلال المكالمة، وصف ترمب نتنياهو بـ«المجنون» واتهمه بنكران الجميل، وفقاً لمصدرين تحدثا إلى أكسيوس.



وقال اثنان من المصادر إن ترمب زعم أنه ساعد في إبقاء نتنياهو خارج السجن - في إشارة إلى دعمه خلال محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد، قائلاً لنتنياهو: «أنت مجنون تماماً، لولا أنا لكنت في السجن، أنا أنقذك، الجميع يكرهك الآن، الجميع يكره إسرائيل بسبب هذا».



فيما قال مصدر ثانٍ مطلع على المكالمة إن ترمب كان غاضباً وفي لحظة ما صرخ في وجه نتنياهو قائلاً: «ماذا تفعل بحق الجحيم؟».



وأفادت المصادر بأن الرئيس الأمريكي حذّر نتنياهو من أن تنفيذ تهديداته باستهداف العاصمة اللبنانية بيروت سيؤدي إلى زيادة عزلة إسرائيل على الساحة الدولية، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات ستفاقم الضغوط السياسية والدبلوماسية على تل أبيب.



كما أشارت المصادر إلى أن ترمب أبدى انزعاجه من ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في لبنان، وانتقد أساليب العمليات العسكرية الإسرائيلية، خصوصاً استهداف مبانٍ سكنية كاملة من أجل القضاء على قيادي واحد في حزب الله.



وفي سياق متصل، ذكرت مصادر إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية لا تعتزم حالياً تنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة لحزب الله داخل بيروت، وهو ما اعتُبر مؤشراً على تأثير الضغوط الأمريكية في إعادة تقييم الخطط العسكرية.



ويأتي هذا الخلاف في وقت تشهد فيه العلاقات بين ترمب ونتنياهو توترات متكررة، رغم استمرار التنسيق بين الجانبين بشأن عدد من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الملف الإيراني، إلا أن مسؤولين أمريكيين وصفوا المكالمة الأخيرة بأنها من أكثر الاتصالات توتراً بين الرجلين منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض.



وعقب الاتصال، أكد ترمب عبر منصته «تروث سوشيال» أن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة بوتيرة سريعة، في إشارة إلى حرص إدارته على منع أي تصعيد إقليمي قد يعرقل مسار التفاوض.



من جانبه، أعلن نتنياهو في بيان أنه أبلغ الرئيس الأمريكي بأن إسرائيل ستواصل استهداف مواقع مرتبطة بحزب الله إذا استمرت الهجمات ضدها، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.



وتشير معلومات متداولة إلى أن مسودة التفاهم التي تتفاوض بشأنها واشنطن وطهران تتضمن بنداً يدعو إلى وقف القتال في لبنان، وهو ما يفسر حساسية الإدارة الأمريكية تجاه أي تصعيد ميداني قد يهدد فرص التوصل إلى اتفاق.