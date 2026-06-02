إعلان قائمة السنغال النهائية لكأس العالم 2026

أعلن مدرب منتخب السنغال بابي ثياو القائمة النهائية لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

«ثلاثي روشن» على رأس القائمة

وشهدت قائمة السنغال النهائية استدعاء 3 نجوم من دوري روشن السعودي، وهم حارس الأهلي إدوارد ميندي، ومدافع الهلال خاليدو كوليبالي، ونجم النصر ساديو ماني.

قائمة السنغال لكأس العالم

حراسة المرمى: إدوارد ميندي، موري دياو، يفان ضيوف.

خط الدفاع: إسماعيل جاكوبس، الحاج مالك ضيوف، كريبين دياتا، أنطوان ميندي، خاليدو كوليبالي، عبدالله سيك، موسى نياخات، مامادو سار.

الوسط: حبيب ديارا، بابي مطر سار، باثي سيس، بابي غاي، لامين كامارا، بارا سابوكو ندياي، إدريسا غانا غاي.

الهجوم: ساديو ماني، إسماعيلا سار، إبراهيم مباي، أساني دياو، إليمان ندياي، شريف ندياي، بامبا دينغ، نيكولاس جاكسون.

مجموعة السنغال

يقع المنتخب السنغالي في المجموعة التاسعة في بطولة كأس العالم 2026، رفقة منتخبات فرنسا والعراق والنرويج.

الأخضر يواجه السنغال

ويلتقي الأخضر السعودي مع السنغال وديّاً في تمام الساعة الـ6:00 مساء يوم 9 يونيو الجاري، على ملعب نادي سان أنطونيو لكرة القدم في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.