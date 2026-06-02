يعتمد اليوم (الثلاثاء) الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في مونديال 2026 والذي ينطلق يوم 11 يونيو الجاري في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وأوضح «FIFA» أن اعتماد القوائم النهائية ستدخل حيز التنفيذ سيتم رسميا من اليوم (الثلاثاء)، مع فتح الباب فقط لحالات استثنائية محدودة تتعلق بالإصابات الخطيرة أو الأمراض الطارئة.



وبين الاتحاد الدولي أن استبدال أي لاعب بعد اعتماد القائمة النهائية لن يكون ممكنا إلا من خلال لاعب موجود أصلا في القائمة الأولية المعتمدة مسبقا، وذلك في حال تعرض اللاعب لإصابة قوية أو مرض شديد، وبشرط أن يتم التبديل قبل 24 ساعة كحد أقصى من المباراة الأولى للمنتخب في البطولة، وفق التقرير الذي نشره موقع «RT».



كما أشار «FIFA» إلى أنه يسمح باستبدال حارس المرمى في أي وقت خلال المنافسات، في حال تعرض الحارس الأساسي لإصابة أو وعكة صحية تمنعه من الاستمرار، على أن يكون الحارس البديل ضمن القائمة الأولية أيضا.



وأضاف الاتحاد أن المنتخبات تمتلك حرية الإعلان عن قوائمها في أي توقيت تراه مناسبا قبل الموعد النهائي، إلا أن القوائم لا تصبح رسمية وملزمة إلا بعد اعتمادها النهائي من قبل «FIFA» اليوم 2 يونيو.



وتشهد نسخة 2026 من كأس العالم تحولا تاريخيا بزيادة عدد المنتخبات إلى 48 فريقا، في نظام توسعة يهدف إلى توسيع المشاركة العالمية ورفع عدد المباريات في البطولة.