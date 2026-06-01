فيديو: مصرع أسرة بعد سقوط سيارة في «مجرى مائي» بمصر

في مشهد مأساوي هزّ أهالي البدرشين، تحولت رحلة عادية إلى فاجعة إنسانية بعدما لقي أفراد أسرة كاملة وعددهم 7 أشخاص مصرعهم إثر سقوط سيارة داخل مجرى مائي «ترعة المريوطية» بطريق سقارة، وسط محاولات مكثفة من قوات الإنقاذ النهري لانتشال الضحايا والسيارة من المياه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط سيارة في ترعة المريوطية بنطاق مركز البدرشين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادثة، حيث تبين سقوط السيارة بالكامل داخل المياه وغرق مستقليها.

وكشفت المعاينات الأولية أن السيارة انحرفت عن مسارها أثناء سيرها بطريق المريوطية اتجاه سقارة، قبل أن تسقط في الترعة، فيما رجحت التحريات المبدئية اختلال عجلة القيادة أو فقدان السائق السيطرة على المركبة، وجارٍ استكمال الفحص الفني للوقوف على الأسباب الدقيقة للحادثة.

وتمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال الضحايا ونقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، وصرحت بانتداب الجهات المختصة لإعداد التقارير الفنية اللازمة.

والضحايا هم: جويرية أبو طالب علي 30 سنة ربة منزل، مقيمة بقرية العجيزية في البدرشين، وعلي ممدوح على عطية 42 سنة مقيم بقرية العجيزية، والطفل حذيفة محمد ممدوح 6 شهور، وطلحة محمد ممدوح 9 سنوات، ومريم محمد ممدوح 15 سنة، ومحمد ممدوح علي عطية 35 سنة مقيم بالعجيزية، وعائشة محمد ممدوح 5 سنوات. وتم نقلهم إلى ثلاجة مستشفى البدرشين.

وخيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي المنطقة عقب انتشار نبأ الحادثة، خصوصاً مع تكرار وقائع سقوط السيارات في ترعة المريوطية خلال الأشهر الأخيرة، وسط مطالبات متجددة بزيادة إجراءات التأمين على الطريق وإنشاء حواجز حماية تمنع انحراف المركبات نحو المياه.

وتواصل الجهات المختصة جهودها للوقوف على كافة تفاصيل الحادثة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لإجراء تحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.