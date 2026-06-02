فيما أصيب جنديان من الجيش بجروح متوسطة، لقي 8 أشخاص مصرعهم اليوم (الثلاثاء) في غارات إسرائيلية متفرقة في لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.



في حين قال الدفاع المدني اللبناني إنه انتشل 6 قتلى و3 جرحى من تحت أنقاض مبنى استُهدف في المروانية بقضاء صيدا، وأعلن الجيش اللبناني إصابة اثنين من جنوده بجروح متوسطة نتيجة استهدافهما بغارة إسرائيلية على طريق حبوش - دير الزهراني في النبطية جنوب لبنان.



في غضون ذلك، جدد الجيش الإسرائيلي اليوم إنذاراته لسكان مدينة النبطية، مطالباً إياهم بالإخلاء فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت سابق إنه أجرى «اتصالاً مثمراً للغاية» مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أنه «لن تكون هناك قوات متجهة إلى بيروت»، وأن أي قوات كانت في طريقها «جرى إرجاعها بالفعل».



وأضاف ترمب أنه أجرى كذلك، عبر ممثلين رفيعي المستوى، «اتصالاً جيداً جداً» مع جماعة «حزب الله»، مشيراً إلى أنهم وافقوا على وقف جميع عمليات إطلاق النار.



وذكر ترمب عبر منصة «تروث سوشيال» أن التفاهم يقضي بأن «إسرائيل لن تهاجمهم، وهم لن يهاجموا إسرائيل».



وتواصلت المواجهات ليلاً بين إسرائيل و«حزب الله» في جنوب لبنان، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موافقة الجانبين على وقف الأعمال القتالية، قبل جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تُعقد الثلاثاء في واشنطن.



في المقابل، يعقد لبنان وإسرائيل، اللذان لا تربطهما علاقات دبلوماسية، جولة جديدة اليوم وغداً من المحادثات التي يعارضها «حزب الله»، وهي الرابعة منذ اندلاع الحرب في مطلع مارس الماضي.