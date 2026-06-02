بعد تبني الحرس الثوري الهجوم عليها، عرضت وسائل إعلام إيرانية، اليوم (الثلاثاء)، مقاطع لسفينة شحن تعرضت لهجوم أمس، على بعد نحو 40 ميلاً بحرياً جنوب شرقي ميناء أم قصر العراقي.

وأظهرت لقطات بثتها وكالة «فارس» أن السفينة تعرضت لفتحة كبيرة في جانبها الأيمن عند مستوى خط المياه، ويُظهر الفيديو أن السفينة تحمل شعار شركة «إم إس سي».

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، أمس، استخدام صاروخ كروز لاستهداف سفينة قال إن اسمها (MSC Sariska)، فيما ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، التي تراقب حركة الملاحة في المنطقة، أن السفينة تعرضت لضربة في الخليج العربي على بعد نحو 40 ميلاً بحرياً جنوب شرقي ميناء أم قصر العراقي.

وقالت الهيئة إن السفينة «أبلغت عن وقوع انفجارين واندلاع حريق على متنها، قبل أن تتم السيطرة عليه لاحقاً»، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

ولم تكشف الهيئة البريطانية عن اسم السفينة، لكن بيانات تتبع الملاحة البحرية أظهرت وجود السفينة MSC Sariska V في المنطقة نفسها، بحسب ما أوردت شبكة «سي إن إن».

ومن جهة أخرى، نقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله إن قواته على أهبة الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة.

ولفت إلى أن بلاده ثبتت سيادتها على مضيق هرمز وتعمل على إدارته، فيما نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مصادر قولهم إن مسؤولين عسكريين أمريكيين في قارات عدة رفعوا مستوى الحماية تحسبا لعودة القتال.