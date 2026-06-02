أكدت رئيسة قطاع النفط والأسواق في وكالة الطاقة الدولية توريل بوسوني، إن مخزونات النفط العالمية قد تنخفض إلى مستويات حرجة قبيل ذروة الطلب الصيفي، وذلك في حال استمرار وتيرة السحب من المخزونات بالمعدلات الحالية.



وأضافت «بوسوني» أن مخزونات النفط تستمر في التراجع مع دخول فصل الصيف، مشيرة إلى أن استمرار هذا الاتجاه يزيد احتمالات وصول المخزونات إلى مستويات متدنية للغاية قبل فترة ذروة الطلب الموسمي، وفقاً لوكالات إعلامية غربية.



تأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تراجع المخزونات العالمية، وأكدت «إكسون موبيل» في وقت سابق، إن المخزونات قد تهبط إلى مستويات متدنية للغاية خلال الأسابيع المقبلة، ما قد يدفع أسعار النفط للارتفاع بشكل حاد.