قررت أستراليا رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 4.75% اعتبارًا من يوليو القادم، وذلك بسبب حالة عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد، في خطوة يرى بعض المحللين أنها قد تزيد من الضغوط التضخمية.



وأعلنت الهيئة المستقلة المعنية بتحديد الأجور في البلاد «لجنة العمل العادل» رفع الحد الأدنى للأجور لأسبوع العمل الواحد إلى 1004.9 دولار أسترالي (719 دولارًا أمريكيًا) أو 26.44 دولار أسترالي للساعة.



وتعد هذه الزيادة أعلى من تلك التي أقرت العام الماضي والبالغة 3.5%، لكنها أقل مما طالبت به النقابات العمالية، والتي تراوحت بين 5% و6%.



وذكر «آدم هاتشر» رئيس لجنة العمل العادل أن القرار يؤثر بشكل مباشر على نحو 2.8 مليون عامل أو 21.1% من القوى العاملة.